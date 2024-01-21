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Haberler Karşıyaka Karşıyaka - Eynesil Belediyespor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Karşıyaka - Eynesil Belediyespor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Şampiyonluk yolundaki mücadelesine devam eden Karşıyaka, evinde Eynesil’i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetimindeki Kaf-Kaf, Fatih'in 13. dakikada attığı golle öne geçerken, Yasin'in 69. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Konuk takım Eynesil Belediyespor, 18. dakikada Mirzacan'ın golüyle cevap verse de Karşıyaka sahadan galip ayrılarak puanını 29'a yükseltti. Eynesil Belediyespor ise 16 puanda kaldı.

DHA
Karşıyaka - Eynesil Belediyespor: 2-1 | MAÇ SONUCU

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hedefindeki Karşıyaka ikinci devrenin ilk haftasında evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini 13'üncü dakikada Fatih, 69'uncu dakikada Yasin atarken, konuk takımın sayısı 18'inci dakikada Mirzacan'dan geldi. Bu sonuçla Karşıyaka 29 puana ulaşırken, Eynesil Belediyespor 16 puanda kaldı.

13'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Ceza sahası dışından Mustafa'nın sert şutunda top yan direkten döndü. Dönen topu Fatih boş kaleye gönderdi: 1-0.

18'inci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sağdan Orhan'ın ortasında ön direkte Mirzacan kafayla kaleci Haydar'ı avladı: 1-1.

44'üncü dakikada ev sahibi ekipten Mustafa'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

48'inci dakikada sağdan Erdem'in ortasında arka direkte Yasin kafayı vurdu, top yan direkten döndü.

52'nci dakikada Cenk Ahmet'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Yasin çok sert vurdu, meşin yuvarlak çatala çarpıp oyun alanına döndü.

62'nci dakikada sağdan Erçağ'ın yerden ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Mirzacan topu dışarı gönderdi.

63'üncü dakikada Karşıyaka'nın sağdan kazandığı kornerde arka direkte Erdinç kafayı vurdu, kaleci Yunus Emre'nin çeldiği topu Yasin kaleye gönderdi, meşin yuvarlak bir kez daha direkte patladı.

69'uncu dakikada Karşıyaka bir kez daha öne geçti. Sağdan Cenk Ahmet'in ortasında altı pasta iyi yükselen Yasin kafayla fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşıyaka maçı 2-1 kazandı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Emre Küçük, Abdullah Melih Karaduman, Berat Binbir

KARŞIYAKA: Haydar - Erdem, Erdinç, Alpay, Ferdi, Emre Keleşoğlu, Hakan (Dk. 90+3 Bilal), Cenk Ahmet (Dk. 86 İsmail), Mustafa (Dk. 65 Sefa), Fatih, Yasin (Dk. 90+3 Mehmet)

EYNESİL BELEDİYESPOR: Yunus Emre - Ufuk, Mustafa, Orhan, Ferhat (Dk. 58 Ömer), Şafak, Cengizhan, Sertan, Erçağ, Emrullah, Mirzacan (Dk. 80 Alaattin)

GOLLER: Dk. 13 Fatih, Dk. 69 Yasin (Karşıyaka), Dk. 18 Mirzacan (Eynesil Bld)

SARI KARTLAR: Emre Keleşoğlu, Fatih (Karşıyaka), Sertan, Şafak (Eynesil Bld)

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