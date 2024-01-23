Karşıyaka doludizgin

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, 2. Lig ateşini yaktı. Yeşilkırmızılılar, evindeki Eynesil Belediyespor galibiyetiyle ligde üst üste 2. galibiyetini alıp 29 puana ulaştı. 3. sırada konumlanan Kaf-Kaf, haftayı bay olarak geçen lider Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. İzmir ekibinin santrforu Yasin Ozan attığı golle toplam gol sayısını 8'e çıkarıp grupta gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. İzmir ekibinde yeni transferlerden sağ bek Erdem 90 dakika görev yaparken, İsmail ve Mehmet son bölümde oyuna girdi. Karşıyaka'da ilk maçında galibiyetle tanışan teknik direktör Erkan Sözeri karşılaşma sonrası öğrencilerini kutladı.

SÖZERİ'DEN KUTLAMA

Tecrübeli teknik adam maçın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "İkinci yarı böyle zor olacak. Her zaman zor olacak ama inandınız. Formaya aidiyetiniz, sahadaki mücadeleniz takdire şayan. Hep böyle bir takım istiyorum. Aferin" sözleriyle hafta sonu oynanacak Amasyaspor FK deplasmanı öncesi oyuncularını tebrik etti.

KARŞIYAKA STADINI İSTİYOR

Karşıyakalı futbolcular Eynesil Belediyespor karşılaşması öncesi sahaya, "Karşıyaka Stadını İstiyor" pankartıyla çıktı. İzmir'in 111 yaşındaki temsilcisi ilçede 2015 yılında yıkılan eski stadın bulunduğu arazide yeni bir stadyum inşa edilmesi için mesaj verdi. İzmir'de son dönemde Göztepe Gürsel Aksel ve Alsancak Mustafa Denizli stadyumları hizmete açılırken, yeşil-kırmızılı kulüp iki kez ihalesi yapılıp daha sonra açılan davalar nedeniyle yapımına başlanamayan stadyum kendilerine kazandırılmasını talep ediyor.