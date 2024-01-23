Pınar Karşıyaka Avrupa arenasında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 93-63 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da gözler Avrupa mücadelesine çevrildi. Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında bugün İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla İzmir'de karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı K Grubu'nda Lenovo Tenerife'nin yanı sıra İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek. Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 140 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 bin 26 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 487 sayı gördü.