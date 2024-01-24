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Haberler Karşıyaka Pınar KSK’nin nefesi yetmedi

Pınar KSK’nin nefesi yetmedi

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında İspanyol ekibine, maç boyunca üstün olmasına rağmen uzatmada yenildi. Kaf-Kaf 2. maçında Jerusalem ile oynayacak.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’nin nefesi yetmedi

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Lenovo Tenerife'ye normal süresi 89-89 biten mücadelenin uzatma periyodunda 106-97 mağlup oldu. Pınar Karşıyaka bu sezon taraftarı önünde Avrupa maçlarındaki ilk yenilgisini aldı. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu Karşıyaka, etkili oyunuyla ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi. İkinci periyodun başında Tenerife'den Fitipaldo'nun 3 sayılık basketine Karşıyaka Kenan Sipahi ve McCollum'un dış atışlarıyla karşılık verdi. Yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 4 sayı üstün girdi: 41-37.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Üçüncü periyotta Kenan'ın 3 sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka karşısında Tenerife, Huertas ve Shermadini ile farkın açılmasını önledi. Çeyreğin kalan bölümünde Vitto Brown ile skor üreten Karşıyaka final periyoduna 69-64 önde girdi. Final periyodunda Pınar Karşıyaka farkı bir ara 11 sayıya (75-64) kadar çıkarsa da Tenerife 7-0'lık seri yakalayıp farkı 4'e indirdi. Konuk ekipten Guy'ın son saniye 3'lüğü de sayı olmayınca normal süre berabere bitti: 89-89. Uzatma periyodunda daha az hata yapan Tenerife maçı 9 sayı farkla kazandı: 97-106.

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