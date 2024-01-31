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Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu haftanın 5'ine seçildi

Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu haftanın 5'ine seçildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile karşılaşarak maçı 99-81 kazandı. İzmir ekibinin oyuncusu Vitto Brown, 29 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı. Gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

İHA
Pınar Karşıyaka’nın oyuncusu haftanın 5’ine seçildi

P. Karşıyaka'nın 28 yaşındaki forvet oyuncusu Vitto Brown, A. Efes müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında A. Efes ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı P. Karşıyaka, 99-81 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 28 yaşındaki forvet oyuncusu Vitto Brown, A. Efes karşısında etkili bir performansa imza atarak süre aldığı 37 dakikada; 29 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı. Galibiyette önemli oynayan ABD'li oyuncu gösterdiği bu performansla da Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

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