Pınar Karşıyaka’nın oyuncusu haftanın 5’ine seçildi

P. Karşıyaka'nın 28 yaşındaki forvet oyuncusu Vitto Brown, A. Efes müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında A. Efes ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı P. Karşıyaka, 99-81 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 28 yaşındaki forvet oyuncusu Vitto Brown, A. Efes karşısında etkili bir performansa imza atarak süre aldığı 37 dakikada; 29 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı. Galibiyette önemli oynayan ABD'li oyuncu gösterdiği bu performansla da Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.