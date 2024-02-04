Kaf-Kaf bir harika

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka evinde Play- Off mücadelesindeki Pazarspor'u 3-0 mağlup etti. Dörtte dört yapan Kaf-Kaf, lider Batman Petrol'ün puan kaybettiği haftada hata yapmadı. 4. dakikada konuk ekip atağında soldan ceza sahasına giren Efe Taylan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 13'te Karşıyaka atağında soldan Ferdi kesti, Erdem'in gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. 14'te Karşıyaka golü buldu. Sağdan Erdem'in ortasında iyi yükselen Fatih kafayı vurdu, kaleci Halil'in müdahale edemediği top ağlarla buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARI ŞOV YAPTI

4'te defansın arkasına atılan topa hareketlenen Göktuğ'un aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 55'te Pazarspor'da Ali Alperen Çelik kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi. 65'te Karşıyaka farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan kornerde Mustafa'nın ortasında Alper kafayla fileleri sarstı: 2-0. 77'de Karşıyaka bir gol daha buldu. Sağ çaprazdan Cenk Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Yasin, gelişine yarım voleyle kaleciyi avladı: 3-0. Maç 3-0 sona erdi.

NALBANTOĞLU'NA TRİBÜN TEPKİSİ

Maçın 81. dakikasında Fatih Taşdelen'in yerine oyuna giren Enes Nalbantoğlu, taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı. İlk devrenin son maçı olan Sapanca Gençlik müsabakasında taraftarlar ile yaşadığı tartışma nedeniyle tepkileri üzerine toplayan Nalbantoğlu'nun takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Taraftarın da ayrılık çağrısı yaptığı deneyimli oyuncu, yönetim ile masaya oturarak 'devam' kararı almıştı. Devre arasında özür mesajı yayımlayan Nalbantoğlu'nun taraftar ile bir türlü yıldızı barışmadı. Pazar maçında protesto edilen Nalbantoğlu, sahayı üzgün bir şekilde terk etti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Karşıyaka taraftarı Pazarspor ile oynanan kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Alsancak'ta toplanan yeşil-kırmızılılar, karşılaşmadan önce marşlar ve bestelerle şehirde adeta bayram havası estirdi. İlk düdükten önce tribünde hazır bulunan 12. adam, müsabaka boyunca tezahüratlar ile takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.

SÖZERİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, geçtiğimiz hafta Amasyaspor ile oynanan ve galip gelinen kadronun 11'ine kıyasla Pazarspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Sözeri, Bilal'in yerine sakatlığı geçen Erdem'i, İsmail'in yerine Ömer'i, Hakan'ın yerine ise Mehmet'i ilk 11'de sahaya sürdü.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL