KSK’den müthiş çıkış

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarıda teknik direktörlük görevini Erkan Sözeri'nin devralmasıyla zirve yürüyüşü başlattı. Sözeri yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan Kaf-Kaf, iç sahada Pazarspor engelini 3-0'lık farklı skorla aşarken Batman'la arasında farkı 1 maç fazlasıyla 2'ye indirdi. Rakibinin berabere kaldığı haftada yeşil-kırmızılı ekip 35 puanla rakibi Batman'ın ensesine yapıştı.

DÖRT YIL SONRA GELEN SERİ

Grupta ilk devrenin son sınavında da Recep Umut yönetiminde Sapanca Gençlikspor'u yenen Karşıyaka, 2020-21 sezonunun ardından yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez üst üste 4 galibiyet alarak şampiyonluk ateşini yaktı. Maratonun ikinci etabına teknik adam Sözeri ile çok iyi başlayıp büyük moral bulan Karşıyaka, 10 Şubat Cumartesi günü gruptaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'a kritik randevuda konuk olacak.