Karşıyaka’nın Turgutlu kabusu

TFF 3. Lig 2. Grup'taki zirve yarışında Turgutluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak ağır yara alan Karşıyaka üst üste üçüncü kez çok kritik maçta rakibine takıldı. Turgutluspor'la 2019-2020 sezonunda Antalya'da Play-Off finaline çıkan Kaf-Kaf, Manisa temsilcisine seri penaltılarla mağlup olarak 2. Lig'den oldu. O finalin ardından yıllardır 3. Lig'den kurtulamayan yeşil-kırmızılı ekibin yolu kırmızı- siyahlılarla bu sezon yeniden kesişti. İlk yarıda sezona iddialı kadrosuyla 3'te 3 yapıp lider başlayan Karşıyaka, 4. haftada taraftarı önünde 1-0 yenilerek koltuğu rakibine kaptırdı. Ligin ilk yarısını lider Batman'ın 7 puan gerisinde tamamlayan İzmir ekibi, devrenin son sınavını kazanıp 2. yarının başında Erkan Sözeri yönetiminde de 3'te 3 yaparak üst üste 4 galibiyetle zirve için umutlandı. Karşıyaka, liderliği maç fazlasıyla da olsa aylar sonra geri alma hedefiyle çıktığı deplasmanda Turgutluspor'a yine 1-0 kaybetti.

ZİRVE YARIŞINDAN UZAKLAŞTI

Kadrosunda önemli eksikleri bulunan, teknik patronu cezalı olan Manisa ekibine art arda üçüncü önemli sınavda da diş geçiremeyen Kaf-Kaf, yerini Turgutlu'ya kaptırarak 35 puanla üçüncülüğe geriledi. Grupta 36 puanla ikinciliğe tırmanan Turgutluspor'a ikili averaj üstünlüğünü de veren Karşıyaka, bitime 10 maç kala şampiyonluk yarışında geriye düştü.