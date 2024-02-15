‘Şampiyon olacağız’

TFF 3. Lig 2. Grup'ta cumartesi günü maç eksiğiyle 3 puan önündeki lider Batman Petrolspor'u şampiyonluk yarışında geride kalmamak için final gibi 90 dakikada ağırlayacak Karşıyaka'da Turgutluspor deplasmanındaki mağlubiyet nedeniyle takımını uyaran Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Bu hafta farklı olmalıyız" dedi. Sözeri, "Ligde bizim grup daha zorlu bir grup, her takım her takımdan puan alıyor ve alacak. Rakibimiz Batman 2 haftada 4 puan kaybetti ama onlar kaybederken bizim kazanmamız lazımdı" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımız beklentilerin altında kaldı, sahada istediğimiz şeyleri yapamadık. Oyuncularımızla konuşup uyarılarımızı yaptık. Batman Petrol maçı bizim için bir final maçı ve final maçı gibi oynamalıyız. Alacağımız galibiyet bizi iyi yerlere getirecek. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu şampiyonluk camiamız için bir kupadan daha çok anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

KADERİN CİLVESİ

Karşıyaka'da geçmiş yıllarda kulüpte 3. Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Teknik Direktör Mesut Toros ve kaleci Yusuf Balcıoğlu, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Batman Petrolspor'la eski takımlarına zirve yolunda engel olmaya çalışacak. Mesut Toros, 2018-19 ve 2019-20'de KSK'de görev yaptı. Toros, Kaf-Kaf'ta 2018-19'da 3. Lig'de Play-Off yarı finali oynama başarısını gösterdi. Toros bu yıl devraldığı Petrolspor'u da grupta zirveye taşıdı. Batman ekibinin kalesini koruyan Yusuf da yeşil-kırmızılı formayı bu yıla kadar geçen iki sezon giydi.