KSK zirve aşkına

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 4 galibiyetin ardından geçen hafta en önemli rakiplerinden Turgutluspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek zirveye ortak olma fırsatını tepen Karşıyaka, şampiyonluk yarışında bugün lider Batman Petrolspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Gökhan Özbulut yönetecek. KSK'de sakat Cenk Ahmet bugün forma giyemeyecek.

KARŞIYAKA sezonun bitimine 10 maç kala 35 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada yer alıyor. Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Batman Petrolspor ise bir maç eksiğine rağmen 38 puanla zirvedeki yerini koruyor. Final gibi 90 dakikayı kazanması halinede rakibiyle maç fazlasıyla da olsa puanları eşitleyecek Karşıyaka şampiyonluk yarışında yeniden avantajlı konuma gelecek.

TARAFTARLAR AKIN EDECEK

KSK için hayati derecede önemli bu karşılaşmada 12. adamın müsabakaya yoğun ilgi göstermesi bekliyor. Zirve yarışında 'Ya tamam, ya devam' mücadelesinde yönetim, taraftarı tribüne çekmek için bilet fiyatlarında indirime gitti. İlginin yoğun olması beklenen maç için yönetim, biletleri maraton tribün 15 TL, numaralı tribün 125 TL olarak satışa sundu.