KSK’de deprem

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, zirve yarışında Turgutluspor mağlubiyetinden sonra evinde lider Batman Petrolspor önünde de 5-1'lik tarihi yenilgi alarak büyük oranda havlu attı. Şampiyonluk hayalinden uzaklaşmaya başlayan Karşıyaka'da yönetimdeki kriz de bitmedi. Sezon başında tüzükteki üyelik süresi engeli nedeniyle başkan olamayıp mayıs ayındaki olağan kongrede göreve talip olması beklenen Ergüllü'nün istifası üzerine aynı gün başkan Azat Yeşil de istifasını verdi.

BELİRSİZLİK HAKİM OLDU

Asbaşkan İlker Ergüllü'nün danışma kuruluna alınmaması nedeniyle yönetimden noter kanalıyla istifasından sonra başkan Azat Yeşil de şok bir kararla görevi bıraktı. Yeşil'in noter kanalıyla yönetimden istifa ettiği öğrenildi. Başkansız kalarak yönetimsel belirsizlik yaşamaya başlayan Kaf-Kaf'ta olağanüstü kongreye gidilmesi ihtimali de ciddi olarak konuşulmaya başlandı.

TAKIM HÜCUMDA DAĞILDI

Ara transferde hücumda Emre Gemici'yle yollarını ayırıp Adem'i de kadro dışı bırakan Karşıyaka'nın elinde ileri uçta alternatif kalmadı. Cenk Ahmet'in Turgutluspor deplasmanında adalesi yırtılırken Batman Petrol önünde yenilerden Şeref'in elmacık kemiğinde maçın başında kırık oluştu. Yasin Ozan da ilk yarı biterken sakatlanıp çıktı.