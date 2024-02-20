Kaf-Kaf karışık

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk yarışının gerisine düşen Karşıyaka'da yeni bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Başkan Azat Yeşil ve Başkanvekili İlker Ergüllü ile başlayan ve Sayman Hasan Yıldırım ile devam eden istifa depremi teknik heyete de yansıdı. Yönetimsel ve sportif açıdan çalkantılı bir sürece giren Kaf-Kaf'ta teknik direktör Erkan Sözeri'nin de takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Sezona Ersin Aka ile başlayan ardından peş peşe alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle kulübün emektar ismi Recep Uçar ile ilk devreyi tamamlayan İzmir ekibi ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşmıştı.

İSTİFALAR TAKIMI ETKİLEDİ

Sözeri'nin Batman Petrolspor yenilgisinin ardından yaşanan yönetim belirsizliği nedeniyle kulüpten ayrılmak istediği ifade edildi. Son günlerde ardı ardına gelen istifaların takıma olumsuz yansıdığı ve yeni vedaların gelmesinin muhtemel olduğu ifade edildi. Şimdiye kadar 3 önemli yöneticinin istifa ettiği yeşil-kırmızılılarda futbol takımının 3. Lig 2. Grup'ta lider Batman Petrolspor önünde evinde aldığı 5-1'lik mağlubiyetle zirve yarışından uzaklaşması yaraya tuz bastı.

CEM KARAS İSMİ ÖNE ÇIKTI

Adı daha önce başkan adayı olarak anılıp yönetimin oluşmasına vesile olan İlker Ergüllü ile birlikte Kulüp Başkanı Azat Yeşil, Cenk Karace ve 2. Başkan Mustafa Karabağlı'nın dün yaptığı toplantıdan sonuç çıkmadı. Yönetimin kaderi yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında çizilecek. Yönetim kurulu içinden bir kısmın olağanüstü genel kurula gidilip eski basketbol şube başkanlarından Cem Karas'ı başkanlığa getirmeyi istediği iddia edilirken, kongre yapılmayarak mayıs ayındaki olağan kongreye kadar mevcut yönetimden bir ismin başkan olması yakın ihtimal olarak görülüyor.