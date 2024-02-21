KSK’de Ergüllü dönemi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yönetimdeki istifa krizleri sonrası başkanlık görevine Asbaşkan İlker Ergüllü getirildi. Geçen hafta yönetim içindeki fikir ayrılıkları sonrası önce İlker Ergüllü, ardından Başkan Azat Yeşil ve Sayman Hasan Yıldırım'ın istifa ettiği yeşil-kırmızılılarda yönetim kurulu toplantısında Ergüllü'nün istifası kabul edilmedi. İlker Ergüllü yönetim içindeki oylama sonucu başkanlığa seçildi. İstifaları kabul olan Azat Yeşil ve Hasan Yıldırım'ın yerlerine ise yedek yönetim kurulu üyelerinden Sertaç İnamlık ve İlker Akpınar ana yönetime alındı. Karşıyaka'da Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba'nın da istifa kararı alıp yönetim kurulu toplantısına katılmadığı öğrenildi.

AZAT YEŞİL: KIRGINLIĞIM YOK

Eski başkan Azat Yeşil ise yaptığı açıklamada kendi içlerindeki anlaşmazlıkları çözemedikleri için istifa ettiğini söyledi. Yeşil, "Kimseye kırgınlığım yok. Ben Karşıyaka'ya hizmet etmeye, yardım etmeye hazırım. Biz Karşıyakalıyız. Ancak şu an çözümsüzlük ortamında bulunmamın hiçbir faydası yok. Taraftarımız bu takımdan desteğini ayırmasın. Play-Off'tan da olsa bu yarış içinde büyük bir camia olmanın avantajı ile bu takım 2. Lig'e çıkacaktır" dedi.

YILDIZLARDAN KÖTÜ HABER

Öte yandan KSK'de sakatlardan kötü haber geldi. Batman Petrol maçında sakatlanan Yasin Ozan'ın çapraz bağlarının koptuğu öğrenilirken, Şeref Özcan'ın yüzünde oluşan parçalı kırık nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi. Yasin Ozan'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Şeref'in ise 1 ay forma giyemeyeceği açıklandı. Kaf-Kaf'ta Cenk Ahmet'in de sakatlığı sürürken, teknik adam Erkan Sözeri'nin eli kolu bağlandı.