Ergüllü garantisi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'nın çiçeği burnunda başkanı İlker Ergüllü, yeşil-kırmızılı ekibin taraftar grubu olan Çarşı'yla birlikte sosyal medya hesabından ortak bir açıklama yaptı. Çarşı grubu yaptığı paylaşımda "7'den 70'e, biz taraftarlar topluluğu olarak yüzlerimizin güleceği günü senelerdir iple çektik. Kimi zaman beraber üzüldük, kimi zaman sevinci doruklarında beraber yaşadık. Mevcut durum ise tamamen farklı, Karşıyaka Spor Kulübü'nden çok Karşıyaka'ya gönül vermiş taraftar kitlesine karşı verilen bir savaş var. Zor zamanlarımızda yanımızda olan, sırtını dönmeyen manevi ve maddi desteğini esirgemeyen başkanımız İlker Ergüllü ve abilerimize güvenimiz tamdır" derken, Ergüllü ise "Bir gemi limana çıkarılacaksa, bu hepimizin ve hepinizin desteği ile olacak. O gemiyi limana bir tek ben yanaştırırım" ifadelerine yer verdi.

TAKIM İLE BİR ARAYA GELDİ

Ergüllü, göreve seçilir seçilmez zirve hedefinin gerisinde kalan futbol takımıyla bir araya gelerek güven aşıladı. Sabah erken saatlerde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde futbolcular ve teknik direktör Erkan Sözeri'yle toplantı yapan İlker Ergüllü, "Size güvendiğim için buradayım. İstifa kararımı geri almasam sezon bittikten sonra mayıs ayında başkanlığa talip olurdum. Ancak bu kritik dönemde kenara çekilemezdim. Bu takım öyle veya böyle bir üst lige çıkacak. Buna mecburuz. Ya direkt ya da Play-Off'tan. Eski başkanımız Azat Yeşil'in olduğu gibi bugünden sonra bizler yine sizin yanınızdayız. Bundan sonra biz ne gerekiyorsa daha fazlasını yapmaya hazırız. Siz de sahada gerekeni yapın. Biz de gereğini yapacağız" diye konuştu.

SÖZERİ KALIYOR

Geçtiğimiz gün yönetimdeki kriz nedeniyle çalkantılı ve belirsiz bir sürecin içine giren Karşıyaka'da teknik direktör Erkan Sözeri'nin sis perdesinin kalkmasının ardından takımda kalacağı öğrenildi. Ergüllü'nün takım ve teknik heyet ile bir araya gelerek güven aşılamasının ardından göreve 'devam' kararı alan Sözeri, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu Ergene Velimeşe müsabakasında takımın başında olacak Sözeri, takımı 2. Lig'e çıkartmak için elinden gelen çabayı sergileyecek.