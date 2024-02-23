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Haberler Karşıyaka KSK’ye prim dopingi

KSK’ye prim dopingi

Ergüllü yönetiminin primleri iki katına çıkardığı öğrenildi

DOĞANCAN BİNGÖL
KSK’ye prim dopingi

Karşıyaka'ya prim dopingi geldi. Sezon başında Azat Yeşil başkanlığındaki yönetim, kaldırılan prim sistemini yeniden geri getirerek motivasyon yüklemesi yapmaya başlamıştı. Deplasman galibiyetine 15'er bin TL, dış saha beraberliğine 7 bin 500'er TL, iç saha galibiyetine 10 bin TL prim dağıtılan Kaf-Kaf'ta yeni başkan İlker Ergüllü'nün, primlere zam yaptığı öğrenildi. Ergüllü, kesenin ağzını açtı ve deplasman galibiyetine 30 bin TL, dış saha beraberliğine 15 bin TL ve iç saha galibiyetinin primlerini 20 bin TL'ye yükselttiği gelen haberler arasında. Mağlubiyetin ardından 10 bin TL'lik ceza uygulamasını kaldıran Ergüllü, moral dopingi yaptı.

ADEM PİŞMANLIĞI

YASİN Ozan'ın çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatmasıyla elinde tek golcü Fatih Taşdelen kalan Karşıyaka, devre arasında kadrodan elenmesine rağmen kulüpten ayrılmayan Adem Büyük'ü affetse de maçlarda oynatamayacak. Adem'in adının ara transfer dönemi sonrası TFF'ye bildirilen 27 kişilik müsabaka isim listesine elde kalmasına ve liste eksik olmasına rağmen yazılmadığı ortaya çıktı. Ocak ayından bu yana takımdan ayrı olarak altyapı tesislerinde özel antrenör eşliğinde kulübün verdiği antrenman programını uygulayan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon sonuna kadar oynamadan maaşını almaya devam edecek.

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