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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf takıldı

Kaf-Kaf takıldı

Yeni Başkan İlker Ergüllü ile yeni bir sayfa açmak isteyen Karşıyaka, düşme hattının üzerindeki Ergene Velimeşe ile deplasmanda berabere kaldı. İkinci yarıda geriden gelip öne geçen KSK skoru koruyamadı.

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf takıldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ummadığı puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan Karşıyaka, Ergene Velimeşe deplasmanında da 2 puan bıraktı. Karşılaşmanın 7. dakikasında İbrahim Fatih'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip devreye bu skorla önde girdi.

SKORU KORUYAMADILAR

İkinci yarıya baskılı başlayan Karşıyaka aradığı golü erken buldu. 51'de Fatih Taşdelen skora dengeyi getirirken, 62. dakikada da Enes Nalbantoğlu sahne aldı ve Kaf-Kaf maçta öne geçti. Ancak geriye düştükten sonra topa daha çok hakim olan Ergene Velimeşe çok geçmeden skoru eşitledi. 69'da İbrahim Fatih kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Kalan dakikalarda çabalar sonuç vermedi ve maç berabere sona erdi. Bu sonuçla Karşıyaka puanını 36 yaparken, Ergene Velimeşe ise 21 puana yükseldi.

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