Karşıyaka’nın hedefi şaştı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Ergene Velimeşespor'la deplasmanda ilk yarısını yenik tamamlayıp ikinci yarıda 2-1 üstünlüğü yakaladığı maçta 2-2 berabere kalan Karşıyaka, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkarırken, şampiyonluk yarışında da büyük oranda havlu atıp rotasını Play-Off'a çevirmeye başladı. Yeşil-kırmızılı ekip, normal sezonun bitimine 8 maç kala 1 maçı eksik 44 puanlı lider Petrolspor'un 8 puan gerisine düştü.Şampiyonluğu kaçırırsa Play-Off'ta hayati öneme sahip avantaj elde etmek için grubu en azından ikinci sırada bitirmeyi hedefleyecek Karşıyaka, rakiplerinin takıldığı haftada galibiyeti ıskalayıp fırsat tepse de aldığı puanla teselli buldu.

HAYDAR'A BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan Karşıyaka'nın 40 yaşındaki emektar kalecisi Haydar Yılmaz, son iki maçta kalesinde 7 gol görerek taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar tecrübeli eldiveni eleştiri yağmuruna tuttu.