KSK pes etmeyecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Ergene Velimeşespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkarıp şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Karşıyaka, Play-Off'tan da olsa 2'nci Lig'e çıkmak için mücadeleyi bırakmayacak. Karşıyaka gibi çok bir büyük bir camiada görev yaptıklarını ve bunu her fırsatta oyuncularına dile getirdiğini belirten Sözeri, "Oyuncular geçmiş takımlarında şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak burası Karşıyaka. Burada futbolcularımızın stresini azaltmak, kaygı ve endişelerini gidermek için psikolojik destek almayı planlıyoruz. Saha içinde çok iyi çalışıyorlar. Söylediklerimizi ellerinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorlar. Teknik taktiğin dışında bu işin psikolojik tarafı da var" diye konuştu.

BÜTÜNLÜK ÇAĞRISI YAPTI

Bazı oyuncular yeşil-kırmızılı taraftarların hedefi olurken hedefe giden yolda bir bütün olmaları gerektiğini belirten Sözeri, "Oyuncuları ailenin evlatlarıdır. Evlatlar günahıyla sevabıyla sevilir. Aynı zamanda bu ailenin en önemli paydası taraftar ve camiadır. Bu bütünler arasında birlik olmazsa aile olunmaz. Biz kendi değerlerimize sahip çıkıp saygı duyarak yola devam edeceğiz. Hep birlikte olup sezon sonu şampiyonluk ipini sırtlayacağız. Benim buna inancam tam" dedi.