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Karşıyaka'da Cenk Ahmet dönüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, pazar günü Silifke Belediyespor'u ağırlayacak. Takım, taraftarının önünde alacağı galibiyetle, son 3 haftadaki puan kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. Önemli hücum silahlarından biri olan Cenk Ahmet, sakatlığını atlatarak kadroya dahil olacak.

DHA
Karşıyaka’da Cenk Ahmet dönüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü Silifke Belediyespor'u taraftarının önünde yenerek 3 haftalık puan kaybının ardından yarışta yeniden çıkışa geçmek isteyen Karşıyaka'da sakatlığı geçen takımın hücumdaki önemli kozu Cenk Ahmet de kadroya dönecek. 10 Şubat'taki Turgutluspor deplasmanının ilk yarısında arka adalesinde yırtık meydana gelen kanat oyuncusu, Batman Petrolspor ve Ergene Velimeşespor'la oynanan iki önemli maçta forma giyemedi.

Kaf-Kaf, hücumdaki etkili oyuncusunun sakatlandığı bu 3 maçta 8 puan kaybederek şampiyonluk yarışının gerisine düştü. Hücum hattında Yasin Ozan ve Şeref'in de uzun süreli sakatlıklarla boğuştuğu yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin eli Cenk'in dönüşüyle güçlenecek. Zirvenin 8 puan gerisinde olan Karşıyaka, üst basamağındaki Efeler 09 SFK ve Turgutluspor'un birbirleriyle oynayacakları haftada kazanıp grup ikinciliği için avantaj yakalamaya çalışacak.

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