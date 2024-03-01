KSK parkeye iniyor

Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türkiye Kupası'nın finalleri ve milli maçlar nedeniyle verilen 2 haftalık ara sonrası Pınar Karşıyaka bugün Bursaspor'un konuğu olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Karşıyaka, ligde ara öncesi son olarak Darüşşafaka'ya evinde mağlup olmuştu. Bu mücadelenin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 6 Mart Çarşamba günü Peristeri deplasmanına çeyrek final iddiasını sürdürebilmek için çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde 20 haftada 13 galibiyet, 7 mağlubiyetle dördüncü sıradaki yerini koruyor. Bursaspor'un ise 8 galibiyeti var.