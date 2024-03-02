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Haberler Karşıyaka KSK’de Cenk Ahmet dönüyor

KSK’de Cenk Ahmet dönüyor

Karşıyaka’nın en önemli hücum silahı olan başarılı santrfor 20 günlük aranın ardından iyileşti

DOĞANCAN BİNGÖL
KSK’de Cenk Ahmet dönüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftalarda yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan Karşıyaka'da müjdeli bir haber geldi. Yarın Silifke Belediyespor'u taraftarının önünde yenerek 3 haftalık puan kaybının ardından yeniden çıkışa geçmek isteyen Kaf-Kaf'da takımın önemli hücum silahı Cenk Ahmet'in kadroya döneceği öğrenildi. 10 Şubat'taki Turgutluspor deplasmanının ilk yarısında arka adalesinde meydana gelen yırtık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen deneyimli oyuncu, sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde iyileşti. Batman Petrol ve Ergene Velimeşespor'la oynanan iki kritik karşılaşmada forma giyemeyen oyuncu, büyük eksiklik yarattı.

BU SÜREÇTE 8 PUAN GİTTİ

Kaf-Kaf, hücumdaki etkili oyuncusunun sakatlandığı bu 3 maçta 8 puan kaybederek şampiyonluk yarışının gerisine düştü. Hücum hattında Yasin Ozan ve Şeref'in de uzun süreli sakatlıklarla boğuştuğu yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin eli Cenk'in dönüşüyle güçlenecek. Zirvenin 8 puan gerisinde olan Karşıyaka, üst basamağındaki Efeler 09 SFK ve Turgutluspor'un birbirleriyle oynayacakları haftada kazanıp grup ikinciliği için avantaj yakalamaya çalışacak.

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