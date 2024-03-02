KSK’de Cenk Ahmet dönüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftalarda yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan Karşıyaka'da müjdeli bir haber geldi. Yarın Silifke Belediyespor'u taraftarının önünde yenerek 3 haftalık puan kaybının ardından yeniden çıkışa geçmek isteyen Kaf-Kaf'da takımın önemli hücum silahı Cenk Ahmet'in kadroya döneceği öğrenildi. 10 Şubat'taki Turgutluspor deplasmanının ilk yarısında arka adalesinde meydana gelen yırtık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen deneyimli oyuncu, sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde iyileşti. Batman Petrol ve Ergene Velimeşespor'la oynanan iki kritik karşılaşmada forma giyemeyen oyuncu, büyük eksiklik yarattı.

BU SÜREÇTE 8 PUAN GİTTİ

Kaf-Kaf, hücumdaki etkili oyuncusunun sakatlandığı bu 3 maçta 8 puan kaybederek şampiyonluk yarışının gerisine düştü. Hücum hattında Yasin Ozan ve Şeref'in de uzun süreli sakatlıklarla boğuştuğu yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin eli Cenk'in dönüşüyle güçlenecek. Zirvenin 8 puan gerisinde olan Karşıyaka, üst basamağındaki Efeler 09 SFK ve Turgutluspor'un birbirleriyle oynayacakları haftada kazanıp grup ikinciliği için avantaj yakalamaya çalışacak.