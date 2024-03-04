Kaf-Kaf nefes aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkarıp zirve yarışında yara alan Karşıyaka, 22'nci haftada konuk ettiği Silifke Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Karşıyaka 39 puana ulaşırken, Silifke Belediyespor 24 puanda kaldı. 7. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Alpay'ın vuruşunda kaleci Rasim üstüne gelen topu kontrol etti. 24'te sağ çizgiden Erdem'in geriye çıkardığı topa Sefa gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 37'de Sefa'nın sağdan yaptığı ortaya İsmail'in vole vuruşunda top yan direkten döndü. 45+4'te dakikada ev sahibi ekip aradığı golü buldu. Sağdan Erdem'in ortasında kafalardan seken topu ceza sahasında kontrol eden Enes, düzgün bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 1-0.

SON SÖZÜ SUAT SÖYLEDİ

75'te konuk ekipten Ahmet'in sağ çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 77'de sağdan Enes'in ortasında Mehmet gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 89'da Karşıyaka 2'nci golü buldu. Sağdan Erdem'in ortasında Silifke Belediyesporlu Suat ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı: 2-0. Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.

GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Ligde büyük bir düşüş yaşayan ve oynadığı son üç maçtan 2 yenilgi, 1 de beraberlikle ayrılan Karşıyaka dün zinciri kırdı. Silifke ekibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran İzmir temsilcisi, üç hafta sonra hanesine kritik 3 puanı yazdırırken kötü gidişe 'dur' dedi.

STOPER ALPAY FORVETTE OYNADI

Yasin Ozan ve Ferdi Burgaz'a ek olarak hafta içinde sakatlık yaşayan ve tedbir amaçlı yedek kulübesinde oturan Fatih Taşdelen ve kadrosunda forvet oyuncusu kalmayan yeşil-kırmızılılarda santrafor bölgesinde asıl mevkisi stoper olan Alpay Koldaş görev yaptı.