KSK Avrupa’ya kilitlendi

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırımı 102-68 mağlup ederek taraftarını mest eden Pınar Karşıyaka, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Ligde 21 maçta aldığı 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 35 puan toplayan ve dördüncü sıradaki yerini koruyan yeşilkırmızılılar, Avrupa'da da yoluna devam etmek için kazanmak zorunda. FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'ndaki grubunda ilk iki maçını kaybeden Kaf-Kaf, son maçında Peristeri'yi mağlup ederek iddiasını sürdürmüştü. İzmir temsilcisi, 6 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçta Yunanistan ekibini gurbette de yenerek gruptaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.