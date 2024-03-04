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Haberler Karşıyaka KSK Avrupa’ya kilitlendi

KSK Avrupa’ya kilitlendi

HABER MERKEZİ
KSK Avrupa’ya kilitlendi
Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırımı 102-68 mağlup ederek taraftarını mest eden Pınar Karşıyaka, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Ligde 21 maçta aldığı 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 35 puan toplayan ve dördüncü sıradaki yerini koruyan yeşilkırmızılılar, Avrupa'da da yoluna devam etmek için kazanmak zorunda. FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'ndaki grubunda ilk iki maçını kaybeden Kaf-Kaf, son maçında Peristeri'yi mağlup ederek iddiasını sürdürmüştü. İzmir temsilcisi, 6 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçta Yunanistan ekibini gurbette de yenerek gruptaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.
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