Kaf-Kaf’ın zirve inadı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından kadrodaki golcü sıkıntısı yüzünden stoper Alpay'ı ileri uçta oynatmak zorunda kaldığı randevuda Silifke Belediyespor'u 2-0 yenen Karşıyaka, bitime 7 hafta kala yarıştan kopmadı. Geçen hafta Ergene Velimeşespor'la deplasmanda berabere kaldıktan sonra şeytanın bacağını kıran Karşıyaka grupta 39 puanla üçüncü sıraya tırmandı. Efeler 09 SFK'yı deplasmanda yenen Turgutluspor'u 3 puan geriden takibini sürdüren Kaf-Kaf, haftayı beraberlikle tamamlayan lider Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını da 1 maç fazlasıyla 6'ya düşürdü.

FOTOĞRAF: BERKE ÖZBAY

TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI

Takımda çapraz bağları kopan Yasin Ozan'ın sezonu kapatmasından sonra sakatlanan Fatih Taşdelen de Silifke önünde riske edilmedi. Elinde golcü kalmayan Kaf-Kaf, stoper Alpay'ı ilerde oynatmak zorunda kalırken, kritik maçı kazanmayı başardı. Bu galibiyetle moral bularak şampiyonluk ve ikincilik yarışına tutunan Karşıyaka'da futbolcular, teknik heyet, Başkan İlker Ergüllü ve futbol şube yönetimi maçın ardından soyunma odasında sevinç yumağı oldu. Öte yandan ikinci yarıda sakatlanarak çıkan Cenk Ahmet'in Elazığ deplasmanına yetişmesinin beklendiği öğrenildi.