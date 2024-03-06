Haydi Kaf-Kaf

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda çeyrek final mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, bugün Yunanistan'da Peristeri ile karşı karşıya gelecek. Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Grupta oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar Yunan rakibi karşısına çeyrek final iddiasını güçlendirmek için bugün salona mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

GURBETTE KAHREDEN SERİ

Kaf-Kaf, ayrıca Avrupa deplasmanlarında 2 yılı aşkın süredir devam eden yenilgi serisine son vermeye de çalışacak. Yeşil-kırmızılılar, Avrupa'daki son galibiyetini 2021-22 sezonunda 22 Aralık 2021'de Stal Ostrow önünde alırken bundan sonra oynadığı 11 maçı da yenilgiyle kapattı. Bu sezon da üst üste 5 dış saha maçından boynu bükük ayrılan KSK, Yunanistan'da zinciri kırmaya çalışacak.

MARTTA PROGRAM YOĞUN

K Grubu'ndaki diğer maçta ise 3'te 3 yapan lider Hapoel Jerusalem, İspanya'da 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ikinci sıradaki Tenerife'ye konuk olacak. Bu ay yoğun bir maç trafiği yaşayacak olan KSK bu mücadelenin ardından grup maçlarını 13 Mart'ta İspanya'da Tenerife, 19 Mart'ta Bosna Hersek'te Hapoel'le karşılaşarak tamamlayıp çeyrek finale kalmak için adını ilk 2 takım arasına yazdırmaya çalışacak.