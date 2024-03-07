Karşıyaka’da iki dışarı üç içeri

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Silifke Belediyespor galibiyetiyle bitime 7 maç kala üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka'da iki kötü, üç iyi haber var. Yasin Ozan'ın çapraz bağlarından sakatlanarak daha önce sezonu kapattığı, Şeref'in de ameliyat olduğu İzmir ekibinde Silifke önünde 2 maç sonra formasına kavuşan Cenk Ahmet tekrar sakatlandı. Deneyimli futbolcunun çekilen MR'ından tam bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda ilk 11'in önemli isimlerinden ön libero Emre Keleşoğlu da cezalı duruma düştü. İzmir temsilcisinde Silifke önünde oynayamayan Fatih Taşdelen ve Ferdi'nin yanı sıra Şeref'in de iyileşip takımla antrenmanlara başlaması ise teknik heyeti sevindirdi. Elmacık kemiğinde parçalı kırık oluşup ameliyat olan Şeref'in Elazığ deplasmanında özel maskeyle forma giymesi bekleniyor.