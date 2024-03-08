Kaf Kaf çok inançlı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Silifke Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime 7 maç kala üçüncülüğe tırmanan Karşıyaka, 2. Lig yarışında umutlarını artırdı. Kritik Silifke maçı öncesi oyuncularla toplantı yapan ve takımından bu camia, bu taraftar ile sezon sonu şampiyonluk kutlamalarını düşünmelerini istediğini söyleyen teknik direktör Erkan Sözeri, son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade etti. Sözeri, hafta sonu konuk olacakları Elazığspor maçında da galibiyet hedeflediklerini belirtti.

"ASLA VAZGEÇMEK YOK"

Erkan Sözeri, "Biz hangi armaya hizmet ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Bu armayla hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Asla vazgeçmek yok. Taraftarımız hep yanımızda. Birlik ve beraberlikle hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.