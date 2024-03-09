Kaf-Kaf S.O.S. veriyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka defansta umduğunu bulamadı. Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi geride kalan süreçte sergilediği savunma performansıyla geçen sezonun istatistiklerine henüz ligin bitimine 7 hafta kala ulaştı. Geçen sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 28 kez geçit veren İzmir temsilcisi, bu sezon geride kalan süreçte 21 haftada kalesini gole kapatmakta zorlanırken, savunma hattında istediği grafiği bir türlü çizemedi.

27 GOLE ENGEL OLAMADI

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir ekibi, geride kalan süreçte kendisi gibi üst sıralara oynayan ekipler arasında en kötü grafiği sergileyen takım oldu. Savunmada başarılı bir performans sergileyemeyen yeşil-kırmızılılar rakiplerine 27 kez geçit vererek Play- Off hattında yer alan takımlar içinde en fazla gol yiyen ekip konumunda yer alıyor. KSK, 14 maçta rakiplerine engel olamadı.

KARŞIYAKA'YA ZORLU RAKİP

Karşıyaka, bu hafta son zamanlarda yenilgiyi unutan zorlu bir ekibe karşı oynayacak. İzmir ekibinin rakibi Elazığspor'un bileği 15 maçtır hiç bükülmedi. Kadrosunda eski Karşıyakalı Metin Peker'in yanı sıra Bahattin Köse, Beykan Şimşek, Hakan Canbazoğlu gibi liglerin önemli isimlerini bulunduran Elazığspor son olarak 8 Ekim'de mağlup oldu. Elazığ, son 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.