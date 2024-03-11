Ne yaptın KSK

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, Elazığ deplasmanından 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşıyaka karşılaşmaya oldukça etkili başladı. Mücadelenin 9. dakikasında sahneye çıkan Hakan rakip defansın hatasını affetmedi ve Kaf-Kaf'ı 1-0 öne geçirdi. 15'te Karşıyaka kontratağında Sefa güzel bir vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2. 31. dakikada ev sahibi Elazığspor'un ani geliştirdiği atakta Çağrı şık bir plase ile farkı bire indirdi: 1-2.

KAF-KAF İKİNCİ YARIDA YIKILDI

Karşıyaka ikinci yarıda oldukça etkisiz bir görüntü sergiledi. İlk 20 dakikada yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Kaf-Kaf, üst üste yediği gollerle geriye düştü. 76'da ani gelişen Elazığ atağında Beykan Şimşek skora denge getirdi: 2-2. Bu golden üç dakika sonra 79'da Mesut savunmanın hatasında topla buluşup ağları sarstı: 3-2. Karşılaşma bu skorla sona ererken Karşıyaka, Elazığ'dan puansız ayrıldı.

SEFA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşıyaka, Elazığ deplasmanında çok kritik bir 3 puan kaybederken bir oyuncusundan da oldu. Dünkü maça ceza sınırında çıkan Sefa dün gördüğü sarı kartla 4 sarı karta ulaştı. Sefa, önümüzdeki hafta Anadolu Üniversitesi ile İzmir'de oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

ERKAN SÖZERİ'DEN MECBURİ DEĞİŞİM

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri dün Elazığ deplasmanında bir önceki Silifke maçına göre kadroda ufak çaplı değişime gitti. Yeşil-kırmızılılarda sakatlanan Cenk Ahmet ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Emre Keleşoğlu'nun yanı sıra Silifke maçı kadrosunda bulunan Bilal dün on bire alınmadı. Teknik patron Sözeri bu üç oyuncunun yerine sakatlıktan çıkan Ferdi ve Fatih Taşdelen'in yanı sıra Hakan'ı tercih etti. Ayrıca sakatlığı süren Mehmet Alaeddinoğlu da dün kadroya alınmadı.