Karşıyaka kendini yaktı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarıştaki tüm rakiplerinin takıldığı haftada Elazığspor deplasmanında 2-0'lık galibiyeti koruyamayıp sahadan 3-2 mağlup ayrılan Karşıyaka büyük fırsat teperek kabus yaşadı. Grupta Batman Petrolspor, Turgutluspor ve Efeler 09 SFK'nın birer puan aldığı haftada 15 maçtır yenilmeyen en önemli rakiplerinden Elazığspor deplasmanında üst üste gollerle öne geçen Kaf-Kaf, ikinci yarıda hayal kırıklığı yaşadı. Önce galibiyeti, sonra beraberliği koruyamayan Karşıyaka, son haftaların eleştirilen ismi kaleci Haydar'ın yaklaşık 35 metre mesafeden yediği golle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

PLAY-OFF'TAN ÇIKABİLİR

Kazansa bitime 6 hafta kala lider Batman'la arasında farkı maç fazlasıyla 4 puana, Turgutluspor'la ise 1 puana indirecek Karşıyaka hem bir maç eksiği olan Elazığspor'un, hem de Efeler'in kendisini yakalamasına engel olamadı. İzmir temsilcisi 46 puanlı lider Batman ve 43 puanla ikinci olan Turgutluspor'un gerisinde 39 puanla üçüncü sıradaki yerini averajla korurken, Elazığ ve Efeler de Kaf-Kaf'la puanları eşitledi. Karşıyaka'nın kritik mağlubiyetle 5'inci sıraya gerileyerek şampiyonluktan sonra Play-Off'ta da kendisine avantaj sağlayacak ikinci sıradan uzaklaşma riski arttı.