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Karşıyaka’da kalede değişim

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da kalede değişim
TFF 3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda Elazığspor'a 3-2 yenilerek bitime 6 maç kala hem şampiyonluk şansını çok azaltan, hem de bay geçeceği hafta öncesi ikincilik yarışında da geriye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Karşıyaka'da yediği hatalı gollerle eleştirilen kaleci Haydar Yılmaz ilk kez eldivenleri devredecek. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon 22 maçın tamamında kaleyi koruyan ancak son haftalarda hatalı goller yiyen ve taraftarla gerginlik yaşayan 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin yerine kalan haftalarda Hasan Sürmeli'nin görev yapması bekleniyor. 29 yaşındaki Hasan, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bergama Sportif maçında görev almıştı.
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