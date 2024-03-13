Tamam mı devam mı

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak çeyrek final şansını mucizelere bırakan Pınar Karşıyaka bugün İspanya'da Tenerife deplasmanında son kozunu oynayacak. Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Yabancılardan Carey'nin ağır gribal enfeksiyon geçirdiği Karşıyaka'da ligdeki Büyükçekmece sınavında oynatılmayan Hilliard'ın durumu ise belirsiz. Yeşil-kırmızılı kafile Atlas Okyanusu'nda bulunan Tenerife'ye maç için özel uçakla gidecek.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa'da son 3 sezondur deplasmanda oynadığı üst üste 12 maçını kaybederek tarihinin en kötü serisine imza atan Kaf- Kaf, grupta 3 galibiyetle averaj farkıyla ikinci sırada bulunan rakibini yenerek hem zincir kırmaya hem de çeyrek final şansını son hafta Bosna Hersek'te Hapoel Jerusalem'le oynayacağı mücadeleye taşımaya çalışacak. Pınar Karşıyaka parkeden yine mağlubiyetle ayrılması durumunda ise gruptan çıkma şansını tamamen yitirecek. Grubun diğer maçında lider durumda olan İsrail ekibi Hapoel, Yunan temsilcisi Peristeri ile Macaristan'da karşılaşacak.

AVRUPA'DAKİ 269. SINAV

Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 125 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 bin 363 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 840 sayı gördü.

MCCOLLUM LİGDE HAFTANIN 5'İNE SEÇİLDİ

P. Karşıyaka'nın 35 yaşındaki oyun kurucusu Errick McCollum, ligde haftanın en iyi 5 oyuncusu arasına girdi. McCollum, Büyükçekmece karşısında etkili bir performansa imza atarak 26 dakikada 31 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece ABD'li oyuncu gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.