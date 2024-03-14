Hedefimiz play-off

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirveden iyice uzaklaşan Karşıyaka'da teknik direktör Erkan Sözeri, açıklamalar yaptı. Sözeri, ligdeki takımın durumuyla ilgili değerlendirmeler yaparken, başta kaleci Haydar ve performansı yetersiz kalan birkaç oyuncuyu dinlendirme kararı aldıklarını ifade etti. Fırsatları değerlendiremedikleri için çok üzgün olduğunu ifade eden Sözeri, "Elazığ gibi zor bir deplasmanda 2-0 öne geçtiğimiz maçta sahadan puansız ayrıldık. Sözün bittiği yerdeyiz. Kimseyi üzmeye hakkımız yok. Biz bu oyuncularla Play-Off'a gideceğiz. O çocukların taşıdığı formayla bu takım bir üst lige çıkacak. Mental olarak oyuncularımızı Play-Off maçlarına hazırlayacağız. Pes etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"HAYDAR DİNLENECEK"

Karşıyaka futbol takımında kendisi ve oyuncuların başarısızlık için hiçbir mazereti olmadığını belirten Sözeri, "Başkanımız İlker Ergüllü sürekli yanımızda ve bize güvenini hissettiriyor. Yönetim daima bizimle. Taraftarımız her zaman her yerde bizi destekliyor. Bizim sahada ayaklarımız yere sağlam basıp hedef ulaşmaktan başka çaremiz yok" dedi. Son haftalarda bazı oyuncuların bireysel performanslarının düşük olduğu Karşıyaka'da teknik patron Erkan Sözeri, "Bu hafta BAY takımız. Önümüzdeki ilk maç evimizde Anadolu Üniversitesi ile oynayacağız. O maçta bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Özellikle Haydar'ı dinlendireceğiz" şeklinde konuştu.