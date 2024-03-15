TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda yaşadığı düşüşle hedeften uzaklaşan Karşıyaka cepten yedi. İzmir ekibi, son 5 haftada sergilediği performansla grubunda en kötü form sergileyen ikinci takım oldu. Kaf-Kaf, bu süreçte aldığı 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle hanesine sadece 4 puan yazdırırken, gruptaki 15 takım arasında en kötü performansı sergileyen ekip olarak 14. sırada yer aldı. En kötü ekip yine sadece 1 puan toplayan Eynesil olurken, KSK ve Silifke ise 4'er puanda kaldı.

ÜÇÜNCÜLÜK DE TEHLİKEDE

Yeşil-kırmızılılar art arda aldığı olumsuz sonuçlarla en yakın takipçileri Elazığspor ile Efeler 09 SFK'nın kendisini yakalamasına engel olamazken, BAY takım olarak maç yapmadan geçeceği haftada 3. basamaktaki yerini de tehlikeye attı. İzmir ekibi, lider Batman Petrol'ün 7, ikinci sıradaki Turgutlu'nun ise 4 puan gerisine düştü. Bu dönemde yeşil-kırmızılıların en önemli rakiplerinden Turgutluspor 10, Batman Petrol ve Kelkit Hürriyet ise 9'ar puan toplayarak çıkışa geçti.

SAVUNMASINDA SORUN SÜRÜYOR

Karşıyaka'da savunma zaafiyeti ön plana çıktı. İki hafta önce Silifke Belediyespor karşısında 2-0 kazanan yeşil-kırmızılılar Turgutluspor'dan 1, Batman Petrolspor'dan 5, Ergene Velimeşe'den 2, Elazığspor'dan ise 3 olmak üzere toplamda 11 gole engel olamadı. Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, olumsuz sonuçlar üzerine kaleci Haydar'ı kulübeye çekme kararı almıştı. Hafta sonunu maç yapmadan geçirecek olan Karşıyaka, ilk iki sıradaki Batman ve Turgutlu ile aynı puanı paylaştığı Elazığ ve Efeler'in puan kaybını bekleyecek.