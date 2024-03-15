Pınar KSK’den kahreden seri

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İzmir'in köklü kulübü Pınar Karşıyaka, 2021'de final oynadığı organizasyonda çeyrek finale kalamadı. Son 16 turunda K Grubu'nda yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek grupta 5 maçtaki 4. yenilgisini yaşadı. Organizasyona erken veda ederek üzülen Kaf-Kaf, Avrupa'da kahreden bir seri yakaladı. İzmir temsilcisi, Avrupa arenasında deplasmanda üst üste oynadığı 13. maçını da kaybetti. Yeşil-kırmızılılar, yurtdışında son galibiyetini 2021- 22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Stal Ostrow'u yenerek elde etmişti. Pınar Karşıyaka'da hasta olan Vernon Carey ile takımdan ayrılması gündemde olan Hilliard İspanya'daki maçta forma giymedi.