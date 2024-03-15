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Haberler Karşıyaka Pınar KSK’den kahreden seri

Pınar KSK’den kahreden seri

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden KSK dışarda üst üste 13. yenilgisini aldı.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’den kahreden seri
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İzmir'in köklü kulübü Pınar Karşıyaka, 2021'de final oynadığı organizasyonda çeyrek finale kalamadı. Son 16 turunda K Grubu'nda yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek grupta 5 maçtaki 4. yenilgisini yaşadı. Organizasyona erken veda ederek üzülen Kaf-Kaf, Avrupa'da kahreden bir seri yakaladı. İzmir temsilcisi, Avrupa arenasında deplasmanda üst üste oynadığı 13. maçını da kaybetti. Yeşil-kırmızılılar, yurtdışında son galibiyetini 2021- 22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Stal Ostrow'u yenerek elde etmişti. Pınar Karşıyaka'da hasta olan Vernon Carey ile takımdan ayrılması gündemde olan Hilliard İspanya'daki maçta forma giymedi.
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