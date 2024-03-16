Karşıyaka beklemede

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 5 maçta 4 puan alabilen Karşıyaka'nın bay takım olarak geçeceği hafta sonunda gözü ve kulağı rakiplerinin alacağı sonuçlarda olacak. Ligde kalan 6 maçı öncesi 39 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada yer alan Kaf-Kaf'ın rakiplerinin alacağı sonuçlara göre beşinciliğe gerileme ihtimali bulunurken, zirvedeki Batman Petrolspor'un da 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışına bu sezon tamamen havlu atma ihtimali bulunuyor.

ÇOK KRİTİK MAÇLAR

Grupta 43 puanla 2. olan Turgutlu bugün Hacettepe deplasmanına çıkacak. 46 puanlı lider Batman Petrol, yine bugün Bulvarspor ile dışarda oynayacak. Kaf-Kaf gibi 39 puanda olup 16 maçtır yenilmeyen Elazığspor, yarın Anadolu Üniversitesi'yle deplasmanda karşılaşacak. Yine 39 puandaki Efeler 09 ise Ergene Velimeşe'u ağırlayacak.