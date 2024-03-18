  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Hasret sona erdi

Hasret sona erdi

Karşıyaka, 2011 yılında küme düştükten sonra voleybolda yıllardır üst liglerde temsil edilmeyen İzmir, kırmızı-beyazlıların tarihi başarısıyla haklı sevinç yaşadı.

HABER MERKEZİ
Hasret sona erdi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Aras Kargo Spor Kulübü ilk sezonunda Play-Off Finalleri'nde ilk iki sıra içinde yer alarak tarihi bir başarı elde etti. Kırmızı-beyazlılar, Bursa'da oynanan müsabakalar sonucunda Türkiye'nin voleybolda en üst kategorisi olan Sultanlar Ligi'ne adını yazdırarak İzmir'in 13 yıllık Sultanlar Ligi hasretine son verdi. Karşıyaka 2011 yılında küme düştükten sonra voleybolda yıllardır en üst ligde temsilcisi olmayan İzmir'in özlemini Aras tek sezonda bitirdi.

İLK YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Henüz sezon başında İzmir merkezli kurulup lige katılan kırmızı-beyazlı ekip, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nu 3. sırada tamamlayıp Play-Off'a kaldıktan sonra önce Balıkesir'deki yarı final etabını geçti, ardından Bursa'daki finallerde 2'de 2 yaparak son güne bırakmadan Sultanlar Ligi'ne çıkışını ilan etti. Bursa'da ilk gün Bodrumspor'u 3-0'la geçen Aras, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde yer almayı garantiledi. İzmir ekibinin oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA