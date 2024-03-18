Hasret sona erdi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Aras Kargo Spor Kulübü ilk sezonunda Play-Off Finalleri'nde ilk iki sıra içinde yer alarak tarihi bir başarı elde etti. Kırmızı-beyazlılar, Bursa'da oynanan müsabakalar sonucunda Türkiye'nin voleybolda en üst kategorisi olan Sultanlar Ligi'ne adını yazdırarak İzmir'in 13 yıllık Sultanlar Ligi hasretine son verdi. Karşıyaka 2011 yılında küme düştükten sonra voleybolda yıllardır en üst ligde temsilcisi olmayan İzmir'in özlemini Aras tek sezonda bitirdi.

İLK YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Henüz sezon başında İzmir merkezli kurulup lige katılan kırmızı-beyazlı ekip, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nu 3. sırada tamamlayıp Play-Off'a kaldıktan sonra önce Balıkesir'deki yarı final etabını geçti, ardından Bursa'daki finallerde 2'de 2 yaparak son güne bırakmadan Sultanlar Ligi'ne çıkışını ilan etti. Bursa'da ilk gün Bodrumspor'u 3-0'la geçen Aras, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde yer almayı garantiledi. İzmir ekibinin oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.