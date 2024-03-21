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Haberler Karşıyaka KSK’de Sözeri iddialı konuştu

KSK’de Sözeri iddialı konuştu

HABER MERKEZİ
KSK’de Sözeri iddialı konuştu
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen haftayı bay olarak geçiren Karşıyaka'da teknik direktör Erkan Sözeri, kalan 6 maçta hata lükslerinin olmadığını söyledi. Grupta bu hafta 23 Mart Cumartesi günü Play-Off hattındaki Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak İzmir ekibinde Sözeri, galibiyetle yeni sayfa açacaklarını belirterek, ligdeki son düdük çalana kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi. Mücadele ettikleri grupta herkesin birbirini yenebileceğinin altını çizen Erkan Sözeri, "Geçmişte alacağımız derslerle önümüze bakıyoruz. Ligde son 6 maçımız kaldı. 18 puanın hepsine talibiz" dedi.
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