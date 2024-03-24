Karşıyaka 90+9’da güldü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Anadolu Üniversitesi'nin 90+9'uncu dakikada Enes'in ayağından bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. 5. dakikada soldan Enes'in ortasında yakın mesafeden Emre kafayı vurdu, kaleci Şener'e çarpan top kornere gitti. 16'da Hakan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 21'de Umut ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vurdu, az farkla yandan auta gitti. 22'de sağdan Erdem'in ortasında topla buluşan Enes'in volesinde kaleci Şener gole izin vermedi. 52'de soldan ceza sahasına giren Mustafa'nın yerden vuruşunda kaleci Şener topa ayağıyla kornere çeldi. 68'de konuk ekip kontratağında sağdan ceza sahasına giren Umut'un vuruşunda kaleci Hasan mutlak golü önledi.

İKİNCİ YARI BASKI KURDU

80'de Umut ceza sahası dışından vurdu, Hasan topu kornere tokatladı. 90+3'te Erdinç ceza sahasına doldurdu, Alpay kafasında yerden seken topu kaleci Şener son anda tokatladı. 90+7'de sağdan Alpay'ın ortasında Hamit ceza sahasında topa elle müdahale edince Hakem Seyfettin Alper Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. 90+9'uncu dakikada santrası olmayan penaltıyı Enes gole çevirdi: 1-0. Karşıyaka mücadeleyi 1-0 kazandı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

AZ sayıda Karşıyaka taraftarı, Anadolu Üniversitesi ile oynanan kritik karşılaşmada takımlarının yanında yer aldı. Maçtan önce tribünlerdeki yerini alan 12. adam, müsabaka boyunca takımlarını destekledi, tezahürat yaptı. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan yeşil-kırmızılı ekibe taraftarlar marşlarla destek oldu.

SÖZERİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Anadolu Üniversitesi karşılaşmasında son olarak oynanan Elazığspor maçının 11'ine kıyasla 3 değişiklik yaptı. Sözeri, Elazığ maçından farklı olarak Anadolu Üniversitesi karşısında kalede performansı nedeniyle eleştirilen Haydar'ın yerine Hasan'ı, Alpay'ın yerine Emre'yi, Sefa'nın yerine ise Şeref'i ilk 11'e mon- monte etti.