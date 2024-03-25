Karşıyaka’da stat çağrısı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta direkt rakiplerinden Anadolu Üniversitesi'ni 90+9. dakikada attığı golle yenen Karşıyaka, şampiyonluk iddiasının sürdürürken, taraftarından da bir hamle geldi. Karşıyaka taraftarları 25 yıldır yapımını bekledikleri stat için miting düzenleyecek. Yeşil-kırmızılıların stat isteklerini haykırmak için 28 Mart Perşembe günü saat 19.12'de yıkılan İlçe Stadı'nın arazisinde düzenleyeceği organizasyona Başkan İlker Ergüllü ve yönetim de katılacak. Yapılan açıklamada, "Seçim Öncesi Miting Yapıyoruz! Artık sabrımız tükendi. Stadımız için seçim öncesi Karşıyaka taraftarının sesini tüm siyasilere parti ayırt etmeksizin duyuracağız. Yediden yetmişe tek yürek tek yumruk olup o yumruğu vurma zamanı geldi de geçti bile" ifadeleri yer aldı.