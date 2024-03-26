Kaf Kaf miting için geri sayımda

Karşıyaka camiası, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi tüm adaylara yıllardır bekledikleri yeni stadyum talebini en kapsamlı şekilde haykırmak için düzenleyeceği eşi görülmemiş stat mitinginde geri sayıma geçti. Yeşil-kırmızılı taraftarlar seçim arifesinde 28 Mart Perşembe akşamı Başkan İlker Ergüllü ve yönetim kurulunun da katılımıyla ilk kez taraftar mitingi düzenleyecek. Kortej eşliğinde eski İlçe Stadı'nın arazisine yürüyecek Karşıyakalılar, saat 20.30'da Türkiye'nin ilk taraftar mitingini gerçekleştirecek.

ALTI YILDIR GERÇEKLEŞMEDİ

Kentte yeni stat talebini 1998 yılında ilk dile getiren kulüp olan Karşıyaka'nın hayali gerçekleşmemiş, buna karşılık rakipleri kendisinden çok sonra projeleri başlamasına rağmen modern tesislere sahip olmuştu. Son olarak İlçe Stadı arazisine yapılması planlanan yeni stadın Ocak 2014 ve Haziran 2017'de yapılan iki ihalesi de açılan davalar, araziyle ilgili sıkıntılar ve aradan geçen süreçteki maliyet farkları yüzünden iptal edilmişti.

BEKLENEN OLMADI RAKİPLER TAKILMADI

Cumartesi günü evin de Anadolu Üniversitesi'ni 90+9. dakikada santrası yapılmayan penaltı golüyle 1-0 yenerek umutlarını artıran Karşıyaka, kendisinden bir gün sonra sahaya çıkan tüm rakiplerinin de kazanmasına üzüldü. Kaf-Kaf'ın grubunda şampiyonluk ve Play-Off'ta ikinci sıra için yarışan tüm takımlar haftayı 3 puanla tamamladı. Lider Batman Petrolspor, Hacettepe 1945'i; Turgutluspor, Sapanca Gençlikspor'u; Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor'u; Efeler 09 da Silifke Belediyespor'u yendi.