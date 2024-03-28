Kaf-Kaf’ta miting günü

İzmir'in en köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın taraftarları 25 yıldır yapımını bekledikleri futbol takımının stadı için bugün miting düzenleyecek. Yeşil-kırmızılar, stat isteklerini yetkili kurumlara duyurmak için Karşıyaka Çarşı'dan hareket edecekleri bir kortej ile Aksoy Mahallesi'nde bulunan yıkılan eski stadın önünde toplanarak çağrılarını yineleyecekler. Saat 20.30'da başlayacak organizasyon ile adeta isyan bayrağı açılacak.

'TEK YÜREK OLACAĞIZ'

Karşıyaka'nın açıklamasında, "Stadyumun tamamlanarak hizmete açılması ile ülkemizin en köklü kulüpleri arasında yer alan Karşıyaka'nın kent sporuna, ekonomisine ve ticaretine kazandıracağı devinimin yanı sıra armasındaki bayrağa layık bir yuvaya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Stadyumun hayata geçirilmesi için Perşembe günü saat 20.30'da taraftarlarımızın öncülüğünde bir araya geliyoruz. KSK Stadyumu'nun önünde geçmiş dönem il ve ilçe belediye başkanlarımız, kulüp başkanlarımız, sporcularımız, milletvekillerimiz, Karşıyakamıza ve İzmirimize gönül vermiş tüm belediye başkan adaylarımız ve taraftarımızla tek yürek olacağımız bu buluşmada sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadeleri yer aldı.