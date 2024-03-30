Kaf-Kaf beklemede

İZMİR'DE yaklaşık 26 yıldır yapımını beklediği yeni stadyumu için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenleyen Karşıyaka Spor Kulübü, artık harekete geçilerek stadına kavuşmayı bekliyor. Karşıyaka camiası, yeni stat için taraftarın öncülük ettiği mitingde buluşarak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hep bir ağızdan stat isteklerini haykırmıştı. Yerel seçimler sonrasında daha önce iki kez iptal edilen stadyum ihalesinin yeniden yapılarak inşaatın bir an önce başlamasını bekleyen Karşıyaka camiası, süreci yılmadan takip edip stada kavuşmayı hedefliyor.

İLKER ERGÜLLÜ DESTEK İSTEDİ

Binlerce taraftarın katıldığı mitingde konuşma yapan Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, "Burada İzmir'in bütün önde gelenleri, bütün büyükleri, bütün sevenleri bize destek olmalı ve Karşıyaka artık stadını geri almalı. Sizlere de bunun için büyük iş düşüyor. İnşallah hep beraber bunu başaracağız" sözleriyle yeşil-kırmızılı camiaya ve kenti yönetenlere seslendi.