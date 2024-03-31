KSK kalesi sağlam

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da 1 numara güven veriyor. Ligde son haftalarda gösterdiği yetersiz performans nedeniyle kızağa çekilen Haydar Yılmaz'in yerine eldivenleri ligde ilk kez eline geçiren Hasan Sürmeli kurtarışlarıyla alkış topladı. Sezon başında devamlı forma giydiği Kütahyaspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisi, Kaf-Kaf'ta 40 yaşındaki Haydar'ın gerisinde yedek kalmıştı. Yeşil-kırmızılı formayı sadece Türkiye Kupası'ndaki Bergama Sportif sınavında sırtını geçiren kaleci Haydar'ın kızağa çekilmesiyle yakaladığı şansı iyi kullandı. Ligde son oynanan Anadolu Üniversitesi maçında aylar sonra forma giyip ligde ilk kez kaleyi koruyan Hasan, kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla güven verdi ve 1-0'lık galibiyette pay sahibi oldu.

KAF-KAF'A YEPYENİ İDARİ BİNA

Karşıyaka, yeni kulüp idari merkezine kavuştu. Karşıyaka Yalı Tesisleri'nin 2015 yılında yeni stat projesi kapsamında İlçe Stadı'yla birlikte yıkılmasıyla kulüp binasından olan yeşil-kırmızılıların sıkıntısı bitti. Çiğli Tesisleri'ndeki kamp merkezinde alan sorunu yaşayıp, profesyonel şubeyle idari ofislerin iç içe olmasının sıkıntısını da çeken yönetim kulüp binası buldu. Karşıyaka Belediyesi tarafından kulübe tahsisi yapılan bir inşaat firmasının Mavişehir'deki modern tanıtım ofisi Karşıyaka'nın yeni idari merkezine çevrildi.