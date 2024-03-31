KSK telafi etti

Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Geçtiğimiz hafta üçüncülük yarışı verdiği Beşiktaş Emlakjete'e deplasmanda 115-66'lık tarihi farkla yenilerek taraftarını üzen Kaf-Kaf, maça hızlı başladı. İlk çeyrekte Jaylon Brown ve Vitto Brown ile etkili olan yeşil-kırmızılı ekip, farkı 10 sayının üzerine çıkardı. 31-16 sona eren birinci periyotun ardından konuk ekip oyunu dengeledi. Dış şutlarda da isabet bulmaya başlayan Bahçeşehir farkı eritti. İkinci çeyrekte son 3 dakikaya 48-39'luk skorla girildi. Moladan sonra McCollum'un da devreye girmesiyle toparlanan Karşıyaka farkı tekrar açtı. İlk yarı 56-39 sona erdi.

YETİŞMESİNE İZİN VERMEDİ

Yüksek skorlu geçen ilk yarının ardından üçüncü çeyrekte iki ekip de savunmasını sertleştirdi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk bölümün ardından konuk takım pota altında etkili olarak farkı azaltmaya çalışsa da Karşıyaka buna izin vermedi. Son çeyreğe 13 sayı farkla 71-58 Kaf-Kaf önde girdi. Dördüncü periyotta da kontrolü elden bırakmayan Pınar KSK, son 6 dakikaya girilirken Vitto Brown'un üçlüğüyle farkı 18'e kadar çıkardı: 82-64. Kalan dakikalarda da konuk ekibin çabaları yetmedi ve maçı Karşıyaka 92-76 kazandı. KSK'li oyuncular, galibiyeti maç sonunda taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Sıradaki rakip Galatasaray