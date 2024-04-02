KSK’de Fatih bir süredir sessiz

TFF 3. Lig 2. Grup'ta inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen ve Play-Off iddiasını sürdüren Karşıyaka'da takımın Fatih Taşdelen bir süredir suskun. Yeşilkırmızılı ekibin en önemli gol silahları arasında bulunan Taşdelen, son olarak 25 Şubat tarihinde gurbette E. Velimeşe filelerini havalandırdı. O günden bu yana takıma skor katkısı sunamayan Taşdelen, 37 gündür rakip takımın filelerini havalandıramadı. Yaklaşık 1.5 aydır sessiz olan tecrübeli forvet, geçen sezon attığı 14 gol ile oldukça başarılı bir performans sergilemişti.

FATİH'E BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Özellikle Adem Büyük'ün devre arasında listeye yazılmaması, gol kralı ünvanlı golcü Emre Gemici'nin takımdan ayrılması ve Yasin Ozan'ın ön çarpaz bağlarının yırtılması nedeniyle sezonu kapatması Fatih Taşdelen'e büyük sorumluluk yüklüyor. Takımı sırtlayacak ve gol yollarında yeşil-kırmızılı ekibi üretken hale getirecek iki isimden biri olan Taşdelen'in önümüzdeki haftalarda ve yeşil-kırmızılı ekibin olası bir Play-Off oynaması durumunda patlama yapması bekleniyor.