Karşıyaka son nefeste

T FF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda güçlü rakibi 1954 Kelkit Hürriyet'i son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, karşılaşmaya oldukça istekli başlarken Sefa, Şeref ve Fatih ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Gümüşhane ekibi Kelkit Hürriyet kalecisi Furkan'ın başarılı kurtarışlarıyla dikkat çektiği ilk yarıda karşılıklı ataklar sonuç bulamayınca, ilk devre başladığı gibi golsüz berabere sona erdi: 0-0.

PES ETMEDİ VE ZAFERE UZANDI

İkinci yarıda da oyun orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, Karşıyaka Ferdi ve Mehmet'in oyuna girmesiyle 60. dakikadan itibaren rakip sahada etkinliğini artırdı. Yeşil-kırmızılılar, son yarım saat içinde İsmail ve Barış ile pozisyonlara girerken, ataklar Kelkit Hürriyet file bekçisi Furkan'ın ellerinde eridi. Kaf-Kaf, aradığı golleri son anlarda buldu. 89'da Fatih Taşdelen yeşil-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirirken, 90+5'te bir kez daha sahneye çıkarak Kaf- Kaf'a 2-0'lık zaferi getiren golü kaydetti.

BAYRAM YAPTI

Karşıyaka, hafta içi mesaisinde deplasmanda Kelkit Hürriyet'i son dakika-dakikada da bulduğu gollerle yenerek büyük bir sevinç yaşarken, rakiplerinin kayıplarıyla adeta bayram yaptı. Lider Batman Petrol'un 1 puan aldığı hafta-haftada Efeler 09-Elazığ maçı da berabere sonuçlanır-da sonuçlanırken, ken, ikinci sıradaki Turgutlu'nun yenilmesi Kaf-Kaf'a yaradı. 45 puana yükselen Karşıyaka 4. sırada- sıradaki yerini korudu ancak zirvedeki Batman ile ki aradaki farkı 5'e, Elazığ ve Turgutlu ile ise 1'e düşürdü.