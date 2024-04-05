Karşıyaka Teknik Direktörü Sözeri: Takımın iradesi alkışı hak ediyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı iki son dakika galibiyetiyle bitime 4 maç kala şampiyonluk umutlarını tekrar yeşerten Karşıyaka'da Teknik Direktör Erkan Sözeri inançlarının arttığını söyledi. "Goller geç geliyor ancak takımın iradesi alkışı hak ediyor" diyen Sözeri, "Maçlarımızı son dakikada attığımız gollerle kazanıyoruz. Bu biraz stres yaratabiliyor. Takım olarak oyunda daha çok topa sahip olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunu gün geçtikçe başarıyor. Son maçlarda goller geç geliyor ancak oyuncularımızın ortaya koyduğu irade alkışı hak ediyor. Son düdüğe kadar vazgeçmiyorlar ve sahada mücadeleyi bırakmıyorlar. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımız daha çok inanmaya başladı, daha çok irade gösteriyorlar. Şanssız skorlar almıştık ama şanssızlık sürekli sürmüyor. Şans bize döndü. Vazgeçmeyeceğiz, motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Camiamız ve taraftarımız da vazgeçmesin. Başkanımız, yönetimimiz her daim maddi-manevi yanımızda. Taraftarımız İzmir'den Kelkit'e 1400 kilometre yol gelerek yanımızda oldular. Hafta içi olmasına rağmen en uzak deplasmanda tribünde yerlerini aldılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kelkit maçı artık geride kaldı. Şimdi pazar günü Alsancak'ta oynayacağımız Efeler 09 SFK maçını düşünüyoruz. O maçta da tribünlerin dolu olmasını, armaya gönül veren tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" dedi.

"ŞAMPİYONLUK İMKANSIZ DEĞİL"

Ligde Play-Off oynamayı garantileyip son 4 maç öncesi lider Batman Petrolspor'un 5 puan gerisinde olan Karşıyaka'da Erkan Sözeri, kalan maçlarını kazanırlarsa şampiyonluğun imkansız olmadığını söyledi. Sözeri, "2 haftadır iyi galibiyetler alıyoruz, rakiplerin de puan kaybetmesi avantajımız oldu. Biz 4'te4 yaparsak ikincilik mutlaka olur ama birincilik de imkansız değil. Dolayısıyla Efeler 09 SFK maçı daha büyük önem kazandı. Önemli eksiklerle kazandık. Cenk Ahmet ve Enes Nalbantoğlu yoktu. Onlar da bu hafta aramıza dönecek. Aldığımız sonuçlar bizi tekrar potaya soktu. İki haftadır sabırlı bir şekilde oynayıp bunun sonucunu alıyoruz. Pazar günü de yine sabırlı bir şekilde oynayıp galibiyetle taraftarımızla bütünleşerek son 3 maça girmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.