KSK’ye stat müjdesi

İzmir'de ihale çalışmaları 10 yıl önce başlamasına rağmen açılan davalar ve araziyle ilgili sıkıntılar nedeni ile devam ettirilemeyen Karşıyaka Stadı'nda 2019 yılından bu yana devam eden hukuk süreci, Karşıyaka Spor Kulübü lehine onanarak tamamlandı. Onama kararı 3 Nisan tarihi itibarı ile tebliğ edildi.

SEVİNDİREN KARAR

Davacıların, imar planının iptali istemi ile açtıkları dava yerel mahkemede daha önce reddedilmiş ancak davacılarca Danıştay nezdinde temyiz edilmişti. Danıştay 6'ncı Dairesi, yerel mahkeme kararını onayarak imar planının kesinleşmesini sağlamış oldu. Bu sayede stadın yapılmasının planlandığı eski Karşıyaka İlçe Stadı arazisi, stat arazisi olarak tescillendi.

İHALE SÜRECİ BEKLENİYOR

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı hukuk mücadelesinde ilk günden bu yana Karşıyaka Spor Kulübü'nün yanında müdahil olarak yer aldı ve belirleyici bir rol üstlendi. Yerel seçim sürecinde Karşıyaka taraftarının yapımı için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini yaptığı statla ilgili yeni ihale süreci bekleniyor.