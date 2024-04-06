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KSK’de Sözeri’nin şampiyonluk hesabı

HABER MERKEZİ
KSK’de Sözeri’nin şampiyonluk hesabı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste aldığı iki son dakika galibiyetiyle bitime 4 maç kala şampiyonluk umutlarını tekrar yeşerten Karşıyaka'da Teknik Direktör Erkan Sözeri inançlarının arttığını söyledi. Ligde Play-Off oynamayı garantileyip lider Batman Petrol'un 5 puan gerisinde olan KSK'de Sözeri, kalan maçlarını kazanırlarsa şampiyonluğun imkansız olmadığını söyledi. Sözeri, "2 haftadır iyi galibiyetler alıyoruz, rakiplerin de puan kaybetmesi avantajımız oldu. Biz 4'te 4 yaparsak ikincilik mutlaka olur ama birincilik de imkansız değil. Dolayısıyla Efeler 09 SFK maçı daha büyük önem kazandı. Önemli eksiklerle kazandık. Cenk Ahmet ve Enes Nalbantoğlu yoktu. Onlar da bu hafta aramıza dönecek. Aldığımız sonuçlar bizi tekrar potaya soktu" dedi.
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